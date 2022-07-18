В Новом Уренгое загорелся мусорный полигон

19 июля 2022 в 03:24 Размер текста - 17 +

Вечером 18 июля в Новом Уренгое загорелся мусорный полигон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Вечером произошло возгорание на городском полигоне, площадью порядка 500 кв. метров. Пожарные работают, городские службы мобилизованы, надеемся локализовать пожар», — сообщил Воронов в видеообращении. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме горел мусорный полигон. Мусор тлел на площади 400 кв. метров. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

В Новом Уренгое загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Вечером произошло возгорание на городском полигоне, площадью порядка 500 кв. метров. Пожарные работают, городские службы мобилизованы, надеемся локализовать пожар», — сообщил Воронов в видеообращении. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме горел мусорный полигон. Мусор тлел на площади 400 кв. метров.