Вечером 18 июля в Новом Уренгое загорелся мусорный полигон
В Новом Уренгое загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале.
«Вечером произошло возгорание на городском полигоне, площадью порядка 500 кв. метров. Пожарные работают, городские службы мобилизованы, надеемся локализовать пожар», — сообщил Воронов в видеообращении.
Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме горел мусорный полигон. Мусор тлел на площади 400 кв. метров.
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