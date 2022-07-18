18 июля 2022
17 июля 2022

В Новом Уренгое загорелся мусорный полигон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожарная машина, пожар
Вечером 18 июля в Новом Уренгое загорелся мусорный полигон Фото:

В Новом Уренгое загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале.

«Вечером произошло возгорание на городском полигоне, площадью порядка 500 кв. метров. Пожарные работают, городские службы мобилизованы, надеемся локализовать пожар», — сообщил Воронов в видеообращении.

Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме горел мусорный полигон. Мусор тлел на площади 400 кв. метров.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В Новом Уренгое загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов в своем telegram-канале. «Вечером произошло возгорание на городском полигоне, площадью порядка 500 кв. метров. Пожарные работают, городские службы мобилизованы, надеемся локализовать пожар», — сообщил Воронов в видеообращении. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме горел мусорный полигон. Мусор тлел на площади 400 кв. метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...