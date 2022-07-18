Курганцы из-за автобусной реформы будут делать больше пересадок

По мнению перевозчиков, изменения коснутся почти 10% пассажиров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане после транспортной реформы местным жителям придется чаще пользоваться пересадками во время поездок на автобусах. Об этом заявили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«Сложности для жителей отдаленных районов города. Для них увеличится количество пересадок. Сейчас можно из любого района добраться в другой практически без пересадок (коэффициент беспересадочности в настоящее время составляет 95%)», — указано в сообщении, размещенном в группе союза в соцсети «ВКонтакте».

Представители организации отмечают, что по методике Минтранса для городов с населением от 200 до 500 тыс. человек коэффициент беспересадочности должен составлять 50%. По их мнению, с этим связано, что маршрутов до вокзала и Центрального рынка станет меньше. В организации считают, что в других городах эта привычная практика, когда покупаешь квартиру в отдаленном районе подешевле, понимая, что транспортные расходы вырастут. По данным союза, если не будет проездных, у почти 10% пассажиров затраты на проезд вырастут в 1,5 раза.

Ранее стало известно, что Кургане представители власти с 2023 года планируют ввести 40 новых маршрутов вместо 51 старого. Тариф планируют установить в диапазоне от 30 до 32 рублей.