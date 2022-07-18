В Екатеринбурге женщина-водитель снесла мальчика на дороге

Сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства аварии Фото: Илья Московец © URA.RU

Женщина-водитель на автомобиле Mitsubishi Lancer на улице Ломоносова в Екатеринбурге врезалась в восьмилетнего мальчика, который, по ее словам, внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть улицы Ломоносова. Восьмилетний летний мальчик с различными травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ № 9», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что ребенок не получил серьезных травм, поэтому врачи отпустили его домой. Мама мальчика объяснила сотрудникам ГИБДД, что он попал под машину, когда ходил за продуктами в магазин через дорогу от дома. ДТП произошло из-за того, что школьник решил срезать путь. По словам женщины, ребенок выбежал на дорогу, неожиданно появившись из-за припаркованной машины.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Также проверят школу, в которой ребенку, вероятно, не до конца объяснили правила дорожного движения.

Ранее в Екатеринбурге попала под машину бабушка с ребенком на руках. Младенца пришлось доставить в больницу.