18 июля 2022

В Екатеринбурге женщина-водитель снесла мальчика на дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пешеходный переход, гибдд, инспектор дпс, регулировка движения, жезл дпс
Сотрудники ГИБДД проверяют обстоятельства аварии Фото:

Женщина-водитель на автомобиле Mitsubishi Lancer на улице Ломоносова в Екатеринбурге врезалась в восьмилетнего мальчика, который, по ее словам, внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть улицы Ломоносова. Восьмилетний летний мальчик с различными травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ № 9», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что ребенок не получил серьезных травм, поэтому врачи отпустили его домой. Мама мальчика объяснила сотрудникам ГИБДД, что он попал под машину, когда ходил за продуктами в магазин через дорогу от дома. ДТП произошло из-за того, что школьник решил срезать путь. По словам женщины, ребенок выбежал на дорогу, неожиданно появившись из-за припаркованной машины.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Также проверят школу, в которой ребенку, вероятно, не до конца объяснили правила дорожного движения.

Ранее в Екатеринбурге попала под машину бабушка с ребенком на руках. Младенца пришлось доставить в больницу.

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Женщина-водитель на автомобиле Mitsubishi Lancer на улице Ломоносова в Екатеринбурге врезалась в восьмилетнего мальчика, который, по ее словам, внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть улицы Ломоносова. Восьмилетний летний мальчик с различными травмами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ № 9», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что ребенок не получил серьезных травм, поэтому врачи отпустили его домой. Мама мальчика объяснила сотрудникам ГИБДД, что он попал под машину, когда ходил за продуктами в магазин через дорогу от дома. ДТП произошло из-за того, что школьник решил срезать путь. По словам женщины, ребенок выбежал на дорогу, неожиданно появившись из-за припаркованной машины. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Также проверят школу, в которой ребенку, вероятно, не до конца объяснили правила дорожного движения. Ранее в Екатеринбурге попала под машину бабушка с ребенком на руках. Младенца пришлось доставить в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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