Володин обвинил Эстонию в ненависти к своим гражданам

19 июля 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

У Евросоюза двойные стандарты в области прав человека, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политика Евросоюза и, в частности, Эстонии, поменялась в сторону ненависти к собственным гражданам. Такое заявление в своем telegram-канале сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам. Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию. Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — написал Володин Ранее власти Эстонии выступили с предложением запретить ношение оружия гражданам России и Белоруссии, пишет деловая газета «Взгляд». На фоне волны русофобии в Министерстве иностранных дел РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Эстонию, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Политика Евросоюза и, в частности, Эстонии, поменялась в сторону ненависти к собственным гражданам. Такое заявление в своем telegram-канале сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием по национальному принципу — россиянам и белорусам. Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию. Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — написал Володин Ранее власти Эстонии выступили с предложением запретить ношение оружия гражданам России и Белоруссии, пишет деловая газета «Взгляд». На фоне волны русофобии в Министерстве иностранных дел РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Эстонию, сообщает «Национальная служба новостей».