Для тюменцев ввели новый прямой авиарейс

Прямые перелеты в Омск доступны дважды в неделю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания Utair ввела прямые перелеты из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В июле Utair начал полеты по маршруту Тюмень — Омск. Стоимость билетов — от 1708 рублей. Рейсы выполняются дважды в неделю — по понедельникам и субботам», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

В июле вылет из Тюмени осуществляют в 9:30, из Омска — в 12:50. В августе расписание немного изменят: по понедельникам отправляться из Омска пассажиры будут в 18:40.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые рейсы из Тюмени в Красноярск. Вылеты осуществляются пять раз в неделю.