18 июля 2022
17 июля 2022

Для тюменцев ввели новый прямой авиарейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютейр, самолет, туман, ютэйр
Прямые перелеты в Омск доступны дважды в неделю Фото:

Авиакомпания Utair ввела прямые перелеты из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В июле Utair начал полеты по маршруту Тюмень — Омск. Стоимость билетов — от 1708 рублей. Рейсы выполняются дважды в неделю — по понедельникам и субботам», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

В июле вылет из Тюмени осуществляют в 9:30, из Омска — в 12:50. В августе расписание немного изменят: по понедельникам отправляться из Омска пассажиры будут в 18:40.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые рейсы из Тюмени в Красноярск. Вылеты осуществляются пять раз в неделю.

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Авиакомпания Utair ввела прямые перелеты из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «В июле Utair начал полеты по маршруту Тюмень — Омск. Стоимость билетов — от 1708 рублей. Рейсы выполняются дважды в неделю — по понедельникам и субботам», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании. В июле вылет из Тюмени осуществляют в 9:30, из Омска — в 12:50. В августе расписание немного изменят: по понедельникам отправляться из Омска пассажиры будут в 18:40. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые рейсы из Тюмени в Красноярск. Вылеты осуществляются пять раз в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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