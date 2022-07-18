18 июля 2022

Курганских депутатов вызывают с каникул на срочное заседание

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, дума, областная дума, заседание областнои думы
26 июля запланировано внеочередное заседание Курганской областной думы Фото:

Депутаты Курганской областной думы 26 июля соберутся на внеочередное заседание. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному парламенту. Информацию о планируемом заседании подтвердили и в пресс-службе регионального парламента. На данный момент депутаты находятся на каникулах.

«Депутатов уведомили о предстоящем заседании. Повестка небольшая, секретного в ней ничего нет. Один из вопросов касается преобразования Далматовского и Варгашинского районов в округа», — отметили инсайдеры. Также депутаты планируют рассмотреть вопросы о назначении мировых судей. В пресс-службе Курганской областной думы URA.RU подтвердили информацию о внеочередном заседании парламента.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков пропустил внеочередное заседание из-за встречи с жителями региона. Российских депутатов вызвали с каникул 15 июля. На нем рассмотрели 19 вопросов. Среди них — назначение министра промышленности Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

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Депутаты Курганской областной думы 26 июля соберутся на внеочередное заседание. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональному парламенту. Информацию о планируемом заседании подтвердили и в пресс-службе регионального парламента. На данный момент депутаты находятся на каникулах. «Депутатов уведомили о предстоящем заседании. Повестка небольшая, секретного в ней ничего нет. Один из вопросов касается преобразования Далматовского и Варгашинского районов в округа», — отметили инсайдеры. Также депутаты планируют рассмотреть вопросы о назначении мировых судей. В пресс-службе Курганской областной думы URA.RU подтвердили информацию о внеочередном заседании парламента. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков пропустил внеочередное заседание из-за встречи с жителями региона. Российских депутатов вызвали с каникул 15 июля. На нем рассмотрели 19 вопросов. Среди них — назначение министра промышленности Дениса Мантурова на пост вице-премьера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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