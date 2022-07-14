Ильтяков пропустил срочное заседание Госдумы из-за курганцев

15 июля 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков рассказал, почему пропустил внеочередное заседание Госдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков пропускает внеочередное заседание из-за встречи с жителями региона. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU. «Я не буду присутствовать на пленарном заседании. Взял отпуск за свой счет ради встречи с жителями Курганской области. На ней будет присутствовать около 50 человек. Я заранее это запланировал, и не мог подвести людей», — объяснил свое решение Ильтяков. Он сообщил, что 15 июля на внеочередном заседании Госдумы рассмотрят 19 вопросов. Среди них — назначение министра промышленности Дениса Мантурова на пост вице-премьера. «Повестка внеочередного заседания небольшая. Ее сегодня и рассмотрят», — добавил депутат. Ранее URA.RU писало, что спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил провести 11 июля заседание Совета Госдумы, чтобы обсудить возможность проведения внеочередного пленарного заседания 15 июля. Позже стало известно, что депутатов срочно собирают для рассмотрения законопроектов о помощи экономике. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков пропускает внеочередное заседание из-за встречи с жителями региона. Об этом Ильтяков рассказал URA.RU. «Я не буду присутствовать на пленарном заседании. Взял отпуск за свой счет ради встречи с жителями Курганской области. На ней будет присутствовать около 50 человек. Я заранее это запланировал, и не мог подвести людей», — объяснил свое решение Ильтяков. Он сообщил, что 15 июля на внеочередном заседании Госдумы рассмотрят 19 вопросов. Среди них — назначение министра промышленности Дениса Мантурова на пост вице-премьера. «Повестка внеочередного заседания небольшая. Ее сегодня и рассмотрят», — добавил депутат. Ранее URA.RU писало, что спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил провести 11 июля заседание Совета Госдумы, чтобы обсудить возможность проведения внеочередного пленарного заседания 15 июля. Позже стало известно, что депутатов срочно собирают для рассмотрения законопроектов о помощи экономике.