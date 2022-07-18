Специалистам по молодежи и туризму повысят зарплаты в ЯНАО

Сотрудникам учреждений, работающих с молодежью, подняли зарплаты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Власти ЯНАО приняли решения на 12% повысить зарплату сотрудникам из сферы молодежной политики и туризма, которые работают в окружных учреждениях. А для муниципальных специалистов прибавка составит 23%. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«С 1 октября профильных специалистов в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха ждет повышение оплаты труда. Средняя заработная плата специалистов окружных учреждений увеличится на 12%, муниципальных — на 23%. Необходимое постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении.

На прибавление к заработку могут рассчитывать более 500 человек. Также отмечается, что в 2023 году сотрудникам из этой сферы планируют еще поднять зарплаты.

Ранее сообщалось, что Артюхов обещал повысить зарплаты сотрудникам молодежных учреждений. Подобные меры принимаются для сохранения в регионе квалифицированных кадров.