18 июля 2022
17 июля 2022

Специалистам по молодежи и туризму повысят зарплаты в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудникам учреждений, работающих с молодежью, подняли зарплаты Фото:

Власти ЯНАО приняли решения на 12% повысить зарплату сотрудникам из сферы молодежной политики и туризма, которые работают в окружных учреждениях. А для муниципальных специалистов прибавка составит 23%. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«С 1 октября профильных специалистов в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха ждет повышение оплаты труда. Средняя заработная плата специалистов окружных учреждений увеличится на 12%, муниципальных — на 23%. Необходимое постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении.

На прибавление к заработку могут рассчитывать более 500 человек. Также отмечается, что в 2023 году сотрудникам из этой сферы планируют еще поднять зарплаты.

Ранее сообщалось, что Артюхов обещал повысить зарплаты сотрудникам молодежных учреждений. Подобные меры принимаются для сохранения в регионе квалифицированных кадров.

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Власти ЯНАО приняли решения на 12% повысить зарплату сотрудникам из сферы молодежной политики и туризма, которые работают в окружных учреждениях. А для муниципальных специалистов прибавка составит 23%. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. «С 1 октября профильных специалистов в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха ждет повышение оплаты труда. Средняя заработная плата специалистов окружных учреждений увеличится на 12%, муниципальных — на 23%. Необходимое постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении. На прибавление к заработку могут рассчитывать более 500 человек. Также отмечается, что в 2023 году сотрудникам из этой сферы планируют еще поднять зарплаты. Ранее сообщалось, что Артюхов обещал повысить зарплаты сотрудникам молодежных учреждений. Подобные меры принимаются для сохранения в регионе квалифицированных кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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