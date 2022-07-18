Специалистам по молодежи и туризму повысят зарплаты в ЯНАО

Власти ЯНАО приняли решения на 12% повысить зарплату сотрудникам из сферы молодежной политики и туризма, которые работают в окружных учреждениях. А для муниципальных специалистов прибавка составит 23%. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
«С 1 октября профильных специалистов в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха ждет повышение оплаты труда. Средняя заработная плата специалистов окружных учреждений увеличится на 12%, муниципальных — на 23%. Необходимое постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении.
На прибавление к заработку могут рассчитывать более 500 человек. Также отмечается, что в 2023 году сотрудникам из этой сферы планируют еще поднять зарплаты.
Ранее сообщалось, что Артюхов обещал повысить зарплаты сотрудникам молодежных учреждений. Подобные меры принимаются для сохранения в регионе квалифицированных кадров.
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Власти ЯНАО приняли решения на 12% повысить зарплату сотрудникам из сферы молодежной политики и туризма, которые работают в окружных учреждениях. А для муниципальных специалистов прибавка составит 23%. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. «С 1 октября профильных специалистов в сфере молодежной политики, туризма и детского отдыха ждет повышение оплаты труда. Средняя заработная плата специалистов окружных учреждений увеличится на 12%, муниципальных — на 23%. Необходимое постановление подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов», — говорится в сообщении. На прибавление к заработку могут рассчитывать более 500 человек. Также отмечается, что в 2023 году сотрудникам из этой сферы планируют еще поднять зарплаты. Ранее сообщалось, что Артюхов обещал повысить зарплаты сотрудникам молодежных учреждений. Подобные меры принимаются для сохранения в регионе квалифицированных кадров.