В Екатеринбурге девочку, напуганную собакой, сбила машина

19 июля 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

В ГИБДД водителей призвали внимательнее следить за ситуацией на дороге Фото: Илья Московец © URA.RU Семилетняя девочка попала под колеса Toyota Corolla на улице Ватутина в Екатеринбурге, когда испугалась собаку и выбежала на дорогу. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В результате ДТП пострадала семилетняя девочка, с места ДТП с различными травмами доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что мать отправила девочку, чтобы там позвала домой старшую сестру. По пути она испугалась собаки и выбежала на дорогу, где девочку сбила Toyota Corolla. За рулем был мужчина с 13-летним стажем вождения. Он был трезв и привлекался за нарушение правил дорожного движения только один раз. Сотрудники ГИБДД призвали водителей быть внимательными во время движения и следить за местами, где неожиданно могут появиться пешеходы. Ранее сообщалось, что в ДТП в Екатеринбурге пострадал восьмилетний мальчик. Он также выбежал из-за припаркованной машины. Однако врачи, осмотрев ребенка, отпустили его домой. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Семилетняя девочка попала под колеса Toyota Corolla на улице Ватутина в Екатеринбурге, когда испугалась собаку и выбежала на дорогу. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В результате ДТП пострадала семилетняя девочка, с места ДТП с различными травмами доставлена в лечебное учреждение», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что мать отправила девочку, чтобы там позвала домой старшую сестру. По пути она испугалась собаки и выбежала на дорогу, где девочку сбила Toyota Corolla. За рулем был мужчина с 13-летним стажем вождения. Он был трезв и привлекался за нарушение правил дорожного движения только один раз. Сотрудники ГИБДД призвали водителей быть внимательными во время движения и следить за местами, где неожиданно могут появиться пешеходы. Ранее сообщалось, что в ДТП в Екатеринбурге пострадал восьмилетний мальчик. Он также выбежал из-за припаркованной машины. Однако врачи, осмотрев ребенка, отпустили его домой.