В Госавтоинспекции рассказали о причинах закрытия РЭО ГИБДД

В Пермском крае закрывается пять отделений ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пять регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в Пермском крае прекратят свою работу в июле. В Госавтоинспекции призывают жителей обращаться в соседние отделения.

«В целях оптимизации и повышения качества предоставления государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения с 25 июля прекращают свою деятельность регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в отделах МВД России по Чердынскому городскому округу и ОМВД России „Куединский“, в отделениях МВД России „Частинское“, ОМВД России по Ильинскому городскому округу и ОМВД России по Александровскому муниципальному округу. В указанные территории будет организован ежемесячный выезд сотрудников регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД для предоставления государственных услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и обмена водительских удостоверений», — сообщается на сайте краевого ГУ МВД.

После прекращения работы подразделений пермяков просят обращаться в соседние города: Чернушку, Губаху, Березники, Красновишерск, Очер и Карагай. Более подробная информация о графике работы и адресах работающих РЭО ГИБДД опубликована на сайте краевой Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало о возмущении пермяков, связанном с закрытием отделений Госавтоинспекции. По словам местных жителей, в соседних городах им не хотят оказывать необходимые услуги.