18 июля 2022

В Госавтоинспекции рассказали о причинах закрытия РЭО ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Чебаркуль, рэо, гибдд
В Пермском крае закрывается пять отделений ГИБДД Фото:

Пять регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в Пермском крае прекратят свою работу в июле. В Госавтоинспекции призывают жителей обращаться в соседние отделения.

«В целях оптимизации и повышения качества предоставления государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения с 25 июля прекращают свою деятельность регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в отделах МВД России по Чердынскому городскому округу и ОМВД России „Куединский“, в отделениях МВД России „Частинское“, ОМВД России по Ильинскому городскому округу и ОМВД России по Александровскому муниципальному округу. В указанные территории будет организован ежемесячный выезд сотрудников регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД для предоставления государственных услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и обмена водительских удостоверений», — сообщается на сайте краевого ГУ МВД.

После прекращения работы подразделений пермяков просят обращаться в соседние города: Чернушку, Губаху, Березники, Красновишерск, Очер и Карагай. Более подробная информация о графике работы и адресах работающих РЭО ГИБДД опубликована на сайте краевой Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало о возмущении пермяков, связанном с закрытием отделений Госавтоинспекции. По словам местных жителей, в соседних городах им не хотят оказывать необходимые услуги.

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Пять регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в Пермском крае прекратят свою работу в июле. В Госавтоинспекции призывают жителей обращаться в соседние отделения. «В целях оптимизации и повышения качества предоставления государственных услуг по линии обеспечения безопасности дорожного движения с 25 июля прекращают свою деятельность регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в отделах МВД России по Чердынскому городскому округу и ОМВД России „Куединский“, в отделениях МВД России „Частинское“, ОМВД России по Ильинскому городскому округу и ОМВД России по Александровскому муниципальному округу. В указанные территории будет организован ежемесячный выезд сотрудников регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД для предоставления государственных услуг, связанных с регистрацией транспортных средств и обмена водительских удостоверений», — сообщается на сайте краевого ГУ МВД. После прекращения работы подразделений пермяков просят обращаться в соседние города: Чернушку, Губаху, Березники, Красновишерск, Очер и Карагай. Более подробная информация о графике работы и адресах работающих РЭО ГИБДД опубликована на сайте краевой Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало о возмущении пермяков, связанном с закрытием отделений Госавтоинспекции. По словам местных жителей, в соседних городах им не хотят оказывать необходимые услуги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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