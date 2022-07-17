В Пермском крае сокращаются районные отделы РЭО ГИБДД

Жители Пермского края возмущены оптимизацией отделов РЭО ГИБДД Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Жители Пермского края сообщают о сокращении регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в муниципалитетах. На данный момент известно о прекращении их работы в Александровском городском поселении и Куединском районе. По словам местных жителей для регистрации автомобилей их теперь отправляют в соседние города.

«Если необходимо зарегистрировать свой автомобиль, то нужно ехать либо в Губаху, либо в Березники. Но со слов знакомых, в Березниках и Губахе наших людей отпинывают, из Березников в Губаху, и наоборот», — возмущается житель Александровска в социальной сети «ВКонтакте».

В УГИБДД по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что пока не могут прокомментировать информацию о закрытии отделений РЭО. В ведомстве обещали подготовить ответ.