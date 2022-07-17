17 июля 2022
16 июля 2022

В Пермском крае сокращаются районные отделы РЭО ГИБДД

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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, зеркало, автомобиль, РЭО ГИБДД
Жители Пермского края возмущены оптимизацией отделов РЭО ГИБДД Фото:

Жители Пермского края сообщают о сокращении регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в муниципалитетах. На данный момент известно о прекращении их работы в Александровском городском поселении и Куединском районе. По словам местных жителей для регистрации автомобилей их теперь отправляют в соседние города.

«Если необходимо зарегистрировать свой автомобиль, то нужно ехать либо в Губаху, либо в Березники. Но со слов знакомых, в Березниках и Губахе наших людей отпинывают, из Березников в Губаху, и наоборот», — возмущается житель Александровска в социальной сети «ВКонтакте».

В УГИБДД по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что пока не могут прокомментировать информацию о закрытии отделений РЭО. В ведомстве обещали подготовить ответ.

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Жители Пермского края сообщают о сокращении регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД в муниципалитетах. На данный момент известно о прекращении их работы в Александровском городском поселении и Куединском районе. По словам местных жителей для регистрации автомобилей их теперь отправляют в соседние города. «Если необходимо зарегистрировать свой автомобиль, то нужно ехать либо в Губаху, либо в Березники. Но со слов знакомых, в Березниках и Губахе наших людей отпинывают, из Березников в Губаху, и наоборот», — возмущается житель Александровска в социальной сети «ВКонтакте». В УГИБДД по Пермскому краю корреспонденту URA.RU сообщили, что пока не могут прокомментировать информацию о закрытии отделений РЭО. В ведомстве обещали подготовить ответ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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