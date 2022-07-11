В Кургане перенесли сроки сноса здания «Альфа-базы»

Демонтаж здания планировали провести 10 и 11 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Снос аварийного корпуса бывшего комплекса «Альфа-базы» в Кургане, который должны были произвести 10 и 11 июля, перенесли. На объекте не видно рабочих, демонтажные работы не производятся, передает корреспондент URA.RU.

«Визуально ничего не поменялось. Никаких работ по сносу аварийного здания не ведется. Только вчера на объекте появилась пара рабочих, которые что-то начинали делать. Но сегодня их уже не видно. Почему сроки перенесли, выяснить не удалось. Возможно, что демонтажные работы отложили из-за очень жаркой погоды», — рассказал корреспондент, который находился на месте сноса здания.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана не предупредили бизнесменов о том, что рядом с их зданием будут сносить опасной объект. Работники жаловались на то, что руководители заставляют их работать, несмотря на демонтажные работы на соседнем аварийном корпусе. До этого инсайдеры сообщали о том, что сносом бывшего здания «Альфа-базы» займется торговая компания «Метрополис». Также источники сообщали, что собственники аварийного здания, которых суд обязал сносить опасный объект, переписали проблемное имущество на бомжей.

Первое обрушение здания «Альфа-базы» произошло летом 2011 года. Причинами ЧП стали неправильная эксплуатация и содержание здания собственниками помещений, а также воздействие природных факторов. Осенью этого же года произошло обрушение еще двух корпусов.