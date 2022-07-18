18 июля 2022

Прокуратура ХМАО проверит школу, за которую мэрии обещают пикет

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка и рабочие.Москва, строители, строительство дома, рабочий, строительство, стройка
Приступить к строительству школы не могут уже четвертый год Фото:

Прокуратура Югры проверит законность концессионного соглашения по строительству школы в 9а микрорайоне Нижневартовска. До этого местные коммунисты обещали устроить серию пикетов, из-за срыва сроков по возведению объекта. Информацию о проверке сообщили в самом надзорном ведомстве.

«Прокуратурой автономного округа проводится проверка исполнения законодательства при реализации концессионного соглашения по строительству школы в „9А“ микрорайоне в Нижневартовске. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований градостроительного, земельного, бюджетного законодательства, а также законодательства о концессионных соглашениях», — говорится на сайте прокуратуры ХМАО.

Строительство школы в 9а микрорайоне Нижневартовска, по данным городского управления архитектуры и градостроительства, сорвалось из-за того, что компания-концессионер так и не приступила к возведению объекта. В мэрии агентству сообщали, что концессионное соглашение расторгнуто в судебном порядке. Сейчас власти планируют заключить новую концессию с другим инвестором и построить школу в следующем году с помощью госпрограммы «Развитие образования».

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за срыва строительства школы в 9а микрорайоне Нижневартовска отделение местных коммунистов готовят серию пикетов. Партийцы подавали в администрацию уведомления о проведении мероприятий, однако согласования от властей не получали.

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Прокуратура Югры проверит законность концессионного соглашения по строительству школы в 9а микрорайоне Нижневартовска. До этого местные коммунисты обещали устроить серию пикетов, из-за срыва сроков по возведению объекта. Информацию о проверке сообщили в самом надзорном ведомстве. «Прокуратурой автономного округа проводится проверка исполнения законодательства при реализации концессионного соглашения по строительству школы в „9А“ микрорайоне в Нижневартовске. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований градостроительного, земельного, бюджетного законодательства, а также законодательства о концессионных соглашениях», — говорится на сайте прокуратуры ХМАО. Строительство школы в 9а микрорайоне Нижневартовска, по данным городского управления архитектуры и градостроительства, сорвалось из-за того, что компания-концессионер так и не приступила к возведению объекта. В мэрии агентству сообщали, что концессионное соглашение расторгнуто в судебном порядке. Сейчас власти планируют заключить новую концессию с другим инвестором и построить школу в следующем году с помощью госпрограммы «Развитие образования». Ранее URA.RU рассказывало, что из-за срыва строительства школы в 9а микрорайоне Нижневартовска отделение местных коммунистов готовят серию пикетов. Партийцы подавали в администрацию уведомления о проведении мероприятий, однако согласования от властей не получали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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