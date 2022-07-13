В ХМАО готовится серия пикетов из-за срыва строительства школы

Школу в 9а микрорайоне Нижневартовска не могут начать строить с 2019 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Нижневартовске представители местных коммунистов обещают устроить пикет. Причина — перенос сроков строительства школы в 9а микрорайоне. Об этом URA.RU рассказал первый секретарь нижневартовского горкома КПРФ Дмитрий Хрипунов.

«Все нам обещают [построить школу в 9а микрорайоне], но до сих пор ни концессионера они [власти] не нашли, ни… так далее. Поэтому мы считаем, что права несовершеннолетних граждан в плане права на образование, положенное Конституцией, нарушается. В связи с этим мы хотим привлечь внимание президента РФ [Владимира Путина], [главы СК РФ Александра] Бастрыкина, [генпрокурора РФ Игоря] Краснова и так далее по списку, собрав подписи на данных пикетах и отправив. Пикеты будут проводиться чуть ли не каждый день», — рассказал корреспонденту URA.RU Хрипунов.

Партийцы подали в администрацию уже два уведомления о проведении пикета, однако согласования ни на первое, ни на второе не получили. «В новом [втором] уведомлении также имеются нарушения, из-за которых администрация города вынуждена будет дать аналогичный ответ заявителю», — рассказали корреспонденту URA.RU в городском управлении по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

История строительства проблемной школы в 9а микрорайоне продолжается с 2019 года. Тогда мэрия заключила с подрядчиком концессионное соглашение, однако компания так и не приступила к возведению объекта. «В судебном порядке расторгнуто концессионное соглашение с контрагентом, принимаются меры по переносу сроков строительства, предусмотренных государственной программой ХМАО „Развитие образования“, с 2025 года на 2023 год. После переноса сроков планируется заключение нового концессионного соглашения. Имеется потенциальный инвестор», — прокомментировали журналисту агентства в управлении архитектуры и градостроительства Нижневартовска.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Лангепасе (ХМАО) родители потребовали Генпрокуратуру РФ устроить проверку проблемной реконструкции гимназии №6. Школу не могут ввести в эксплуатацию уже четвертый год.

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