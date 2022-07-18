Собак не могут вызволить из гаражей больше двух недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько десятков собак, о которых URA.RU сообщало в начале июля, остаются запертыми в гаражных боксах в СНТ «Уралец» под Екатеринбургом. Они истощены, обезвожены и утопают в фекалиях, которые за ними никто не убирает. Об этом URA.RU рассказала одна из зоозащитниц.

«Сказать, что они находятся в ужасных условиях — ничего не сказать. Собаки сидят в железных ящиках при жаре в 32 градуса, практически без окон. Из малюсеньких отверстий разит таким зловоньем и смрадом, что глаза ест! Фекалии вообще не убираются. Собаки крайне истощены, просто скелеты. Воды нет. Пытались опустить туда маленькие ведерки с водой и еду, они готовы загрызть друг друга за эти подачки, даже страшно от их воплей», — рассказала собеседница.

Порядка 30 собак заперты в трех гаражных боксах в СНТ «Уралец» под Екатеринбургом, еще часть собак закрыты в недостроенном коттедже на этом же участке. Ранее источник в экстренных службах города сообщал URA.RU, что здесь же проживает хозяйка собак с 12-летней дочерью. По информации собеседницы, женщина недавно съехала и теперь неохотно не выходит на связь. На днях на участок привезли 20 кг опила для гаражных боксов, но она его так и не раскидала. В полиции о ситуации с животными в курсе. С хозяйкой провели профилактическую беседу, информацию передали в администрацию Кировского района и «Спецавтобазу».

«Сегодня звонили участковому и предложили вызвать эту мадам повесткой к нему, объяснив, что за две недели ничего не изменилось. Стало только хуже, а встречи так и не было! Мы просто не знаем уже, что сделать, чтобы скорее помочь собакам, которые мучительно погибают», — добавляет собеседница. URA.RU направило запрос в пресс-службу городского управления МВД, чтобы получить обновленную информацию по ситуации.

Собаки истощены и живут в антисанитарных условиях Фото: читательница URA.RU

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