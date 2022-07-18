Официально зарегистрированных безработных в ЯНАО стало втрое меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Число безработных на Ямале за год снизилось почти в три раза. Об этом URA.RU рассказали в департаменте занятости населения ЯНАО.

«Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, с начала года снизилась на 34% и на 18 июля 2022 года составила 1 077 человек», — рассказали в отделе информации департамента ЦЗН. Также в отделе информации добавили, что на аналогичный период прошлого года, число безработных составляло 2750 человек.

На текущий момент в окружном банке вакансий порядка 20 тысяч свободных рабочих мест. «Наиболее востребованными на региональном рынке труда являются: водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, каменщики, электромонтеры, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена и специалисты в сфере услуг», — рассказали в департаменте.

Больше всего безработных в Ноябрьске, там состоит на учете 204 человека. В Красносноселькупском районе самое меньшее количество, всего 9 человек.

Ранее URA.RU сообщало, какие специалисты были более востребованы в ЯНАО в июне 2022 года. Так, первую строчку в рейтинге самых востребованных профессий занял продавец.