Пермяков предупредили об 11 опасных пляжах

Полностью соответствует требования только Мотовилихинский пруд и река Сылва у Малых Лядов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Роспотребнадзор определил какие пляжи в Пермском крае не стоит посещать. В рамках подготовки к пляжному сезону сотрудники ведомства взяли пробы воды и почвы и выявили 11 опасных для посещения водоемов в регионе. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«На сегодняшний день в Пермском крае и Перми исследовано 26 пробы воды водоемов, из них не соответствовали нормативным требованиям по микробиологическим показателям 11 проб», — говорится на сайте. В перечень опасных попали: правый и левые берега реки Сылва в Кунгуре, левый берег Сылвы у района Машаносвкий пристани, правый берег Сылвы у Машзавода, река Кама в районе КамГЭС в Перми, река Кама у автомоста и там же выше по течению, в Пермском районе у Усть-Качки.

Полностью соответствующими нормам по микробиологическим, паразитологическим и химическим показателям оказалась вода только из двух водоемов: река Сылва в поселке Новые Ляды и Мотовилихинский пруд. Однако, как отмечают специалисты, качество песка у последнего не соответствует микробологическим показателям.

В ведомстве напомнили, что для профилактики заболеваний следует купаться только в разрешенных местах, в водоемах избегать попадания воды в рот и не пользоваться водой из рек и прудов для питья и мытья продуктов питания. При плохом самочувствии следует срочно обратиться к врачу.