Жители ЯНАО рискуют остаться без жилья

Жителям Надыма приходится доказывать, что квартиры являются приватизированными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцы квартир в Надыме (ЯНАО), которые не зарегистрировали их в Росреестре, могут потерять свое жилье. Как сообщил URA.RU житель города Василий Матвеев, муниципалитет может забрать себе недвижимость, если собственник не докажет, что квартира приватизирована.

«Что за бардак творится в администрации города? С чего у людей приватизированные квартиры стали муниципальными и почему люди должны что-то доказывать, куда-то ходить, в частности, пенсионеры? Вам что лень поднять документацию? Кто с этим столкнулся, предлагаю составить коллективный иск», — написал Василий Матвеев в городских соцсетях.

В беседе с корреспондентом URA.RU мужчина рассказал, что документ с информацией о квартире получила его 70-летняя мама. «Ей нужно походить по городу и доказать, что квартира приватизирована. Ей 70 лет, она еле ходит, а кто-то заставляет ее ходить и искать организацию, от которой пришла бумага», — добавил Василий Матвеев.

В документе сказано, что если власти не установят собственника недвижимости или у него будут отсутствовать правоудостоверяющие документы, то имущество будет признано бесхозяйным и его заберет муниципалитет. Под постом Матвеева более пяти человек согласились подписать коллективный иск.

В администрации Надыма агентству сообщили, что департамент муниципального имущества проводит работу по выявлению собственников недвижимости, сведения о которых отсутствуют в Росреестре. «Это необходимо в связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ. Если житель Надымского района в 80-е или 90-е годы приватизировал или купил квартиру, но не зарегистрировал ее в Росреестре, то ему необходимо подать документы о регистрации ранее возникшего права через МФЦ. Специалисты департамента готовы проконсультировать надымчан по этому вопросу по телефону: 8 (3499) 544-195», — прокомментировали в ведомстве.