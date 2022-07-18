Власти объяснили, почему дождь топит улицы Кургана

В последний раз крупный дождь прошел в Кургане 17 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ливневая канализация не может сразу принять весь объем воды от сильных дождей. Так представители городской администрации объяснили пользователю портала «Обратись», почему во время дождя затопило улицу Мальцева.

«Ливневая канализация находится в рабочем состоянии, но после обильных дождей система ливневой канализации не в состоянии принять мгновенно весь объем дождевых вод. В настоящее время дорожное покрытие сухое», — рассказали представители мэрии.

Обративший пожаловался, что 17 июля после сильного дождя пешеходам пришлось идти по колено в воде на улице Мальцева, а машины получали гидроудар двигателя. Ранее жители Кургана публиковали видео, на которых видно, как автомобилям и пешеходам приходится передвигаться по затопленным из-за дождя улицам.