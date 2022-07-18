Организаторы «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске потребовали спрятать палатку с цветами Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Организаторы фестиваля «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске потребовали от одних из участников спрятать палатку, которая напоминала флаг Украины. Им пришлось спрятать цвет палатки под тканью. Об этом URA.RU рассказали сами участники.

«Во время подготовки к мероприятию к нам подошли организаторы и потребовали чем-то закрыть палатку. Нам объяснили, что просят это сделать из-за сходства с флагом Украины. Это была стандартная ярморочная палатка, такие всегда стояли в городе. При этом даже порядок цветов на палатке отличался от порядка на флаге», — сказал один из участников.

В администрации города заверили, что прямого отношения к организации мероприятия не имеют. Этим занимаются общественники, а главным организатором мероприятия выступает автор проекта «Пикник ХМ» Валентина Киселева. В разговоре с журналистом агентства Киселева сказала, что такого произойти не могло. От дальнейших комментариев она отказалась.

Ранее URA.RU писало, что жителей Лянтора возмутил флаг Украины на одном из перекрестков города. После возмущения жителей в социальных сетях украинский флаг был снят.

Палатка, цвет которой организаторы «Пикник ХМ» потребовали закрыть