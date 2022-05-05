Жители ХМАО требуют вернуть украинский флаг

Ранее жители ХМАО требовали снять флаг Украины Фото: vk.com/lyantor_protiv

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Лянторе (Ханты-Мансийский автономный округ) сняли украинский флаг после возмущения жителей в социальных сетях. Теперь жители требуют вернуть украинский флаг на место, сообщают в группе «ВКонтакте» «Лянтор против коррупции».

«Вернуть на место флаг Украины! Наш город многонациональный и мы не воюем с флагами стран и уважаем все этносы!», — пишет анонимный участник группы «Лянтор против коррупции».

Стоит отметить, что сняли не только украинский флаг, но и российский и белорусский. Теперь на перекрестке висят одноцветные флаги: красный, белый и синий.

«Махиня (мэр Лянтора Сергей Махиня- прим.ред.) решил, что если ему украинский флаг вешать не разрешают, то он уберет флаги и других стран тоже», — подписал свой пост анонимный автор.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО возмутились флагом страны, где проходит операция по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин принял решение о начале спецоперации 24 февраля.