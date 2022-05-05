05 мая 2022
04 мая 2022

Жители ХМАО требуют вернуть украинский флаг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее жители ХМАО требовали снять флаг Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Лянторе (Ханты-Мансийский автономный округ) сняли украинский флаг после возмущения жителей в социальных сетях. Теперь жители требуют вернуть украинский флаг на место, сообщают в группе «ВКонтакте» «Лянтор против коррупции».

«Вернуть на место флаг Украины! Наш город многонациональный и мы не воюем с флагами стран и уважаем все этносы!», — пишет анонимный участник группы «Лянтор против коррупции».

Стоит отметить, что сняли не только украинский флаг, но и российский и белорусский. Теперь на перекрестке висят одноцветные флаги: красный, белый и синий.

«Махиня (мэр Лянтора Сергей Махиня- прим.ред.) решил, что если ему украинский флаг вешать не разрешают, то он уберет флаги и других стран тоже», — подписал свой пост анонимный автор.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО возмутились флагом страны, где проходит операция по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин принял решение о начале спецоперации 24 февраля.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В Лянторе (Ханты-Мансийский автономный округ) сняли украинский флаг после возмущения жителей в социальных сетях. Теперь жители требуют вернуть украинский флаг на место, сообщают в группе «ВКонтакте» «Лянтор против коррупции». «Вернуть на место флаг Украины! Наш город многонациональный и мы не воюем с флагами стран и уважаем все этносы!», — пишет анонимный участник группы «Лянтор против коррупции». Стоит отметить, что сняли не только украинский флаг, но и российский и белорусский. Теперь на перекрестке висят одноцветные флаги: красный, белый и синий. «Махиня (мэр Лянтора Сергей Махиня- прим.ред.) решил, что если ему украинский флаг вешать не разрешают, то он уберет флаги и других стран тоже», — подписал свой пост анонимный автор. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО возмутились флагом страны, где проходит операция по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин принял решение о начале спецоперации 24 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...