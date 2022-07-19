В России выявили пять случаев нового штамма COVID «Кентавр»

19 июля 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

Все пять случаев заражения «Кентавром» выявили в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Москве выявлены пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кентавр». Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора. «За последние две недели к линии BA.1 геноварианта „Омикрон“ отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67% к геноварианту „Дельта“ — 0,73%. В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 („Кентавр“) штамма „Омикрон“. Забор материала датирован июлем. Материал отобран в г. Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — сообщили в Роскомнадзоре. Штамм «Кентавр» был обнаружен в Индии. Научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что он заразнее других подвидов «Омикрона».

В Москве выявлены пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса «Кентавр». Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора. «За последние две недели к линии BA.1 геноварианта „Омикрон“ отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67% к геноварианту „Дельта“ — 0,73%. В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 („Кентавр“) штамма „Омикрон“. Забор материала датирован июлем. Материал отобран в г. Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — сообщили в Роскомнадзоре. Штамм «Кентавр» был обнаружен в Индии. Научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что он заразнее других подвидов «Омикрона».