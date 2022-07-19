ФАС обвинила Apple в наглости

19 июля 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Компании Apple грозит оборотный штраф Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила американскую компанию Apple в нарушении антимонопольного законодательства и злоупотреблении доминирующим положением. Об этом сообщается на официальном сайте службы. «Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store. ФАС России пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения», — сообщили в ФАС. Размер оборотного штрафа для Apple будет определен в ходе административного расследования. Первый штраф в отношении американской компании был выписал в октябре 2021 года. Apple в ответ подала в суд на ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила американскую компанию Apple в нарушении антимонопольного законодательства и злоупотреблении доминирующим положением. Об этом сообщается на официальном сайте службы. «Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе компания не допускает приложения в App Store. ФАС России пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения», — сообщили в ФАС. Размер оборотного штрафа для Apple будет определен в ходе административного расследования. Первый штраф в отношении американской компании был выписал в октябре 2021 года. Apple в ответ подала в суд на ФАС.