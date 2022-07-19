Reuters: Евросоюз разморозит счета российских банков

19 июля 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Европа планирует разморозить счета, чтобы позволить транзакции для торговли продовольствием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ЕС намерены разморозить счета санкционных российских банков. Об этом сообщает Reuters. «В Евросоюзе намерены разрешить частичную разморозку ресурсов подсанкционных российских банков. Это решение связано с тем, чтобы позволить транзакции для торговли продовольствием», — цитирует Reuters. Также Reuters поясняет, что ЕС может разморозить средства ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, ВЭБ, банка «Открытие» и банка «Россия». Ранее Киев заявил, что подаст иски в международные суды, если американские и европейские банки не прекратят финансировать компании, связанные с торговлей российской нефтью. Об этом сообщает газета Financial Times. Также Госдеп США заявлял, что более сильное давление на российский финансовый сектор может стать предметом новых антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус. США стали замораживать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «объявил войну всему русскому миру». Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В ЕС намерены разморозить счета санкционных российских банков. Об этом сообщает Reuters. «В Евросоюзе намерены разрешить частичную разморозку ресурсов подсанкционных российских банков. Это решение связано с тем, чтобы позволить транзакции для торговли продовольствием», — цитирует Reuters. Также Reuters поясняет, что ЕС может разморозить средства ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, ВЭБ, банка «Открытие» и банка «Россия». Ранее Киев заявил, что подаст иски в международные суды, если американские и европейские банки не прекратят финансировать компании, связанные с торговлей российской нефтью. Об этом сообщает газета Financial Times. Также Госдеп США заявлял, что более сильное давление на российский финансовый сектор может стать предметом новых антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус. США стали замораживать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «объявил войну всему русскому миру».