FT: Украина собирается судиться с западными банками из-за России

16 июля 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Киев подаст иски в международные суды, если американские и европейские банки не прекратят финансировать компании, связанные с торговлей российской нефтью. Об этом сообщает газета Financial Times. По данным газеты, советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко разослал письма западным банкам с просьбой прекратить финансирование компаний, торгующих российской нефтью и продающих акции «Газпрома» и «Роснефти». В этих письмах он обвинил банкиров в «затягивании» конфликта на Украине и пригрозил исками в Международный уголовный суд после окончания российской спецоперации. В интервью газете Устенко заявил, что украинская служба безопасности уже собирает информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих Россию. В письме уточняется, что банки HSBC и Credit Agricole владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти», а Citigroup предоставляет кредиты «Лукойлу» и Vitol. «Я считаю, что они совершают военные преступления», — добавил советник Зеленского. Ранее в Европе уже начали готовиться к тяжелой расплате за антироссийские санкции. Издание Bild писало, что в Германии вовсе испугались, что Россия навсегда закроет «газовый кран». В ФРГ пожаловались, что Украина оказывает давление на Канаду, от решения которой зависит судьба поставок газа в Европу. Киев обиделся на Канаду из-за решения по турбине для газопровода «Северный поток». Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России.