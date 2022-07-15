15 июля 2022

FT: Украина собирается судиться с западными банками из-за России

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Выставка «Россия, устремлённая в будущее» в Манеже. Москва, газпром, газпромнефть, роснефть
Украина собирается засудить банки, торгующие акциями «Газпрома» и «Роснефти», заявил Олег Устенко Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Киев подаст иски в международные суды, если американские и европейские банки не прекратят финансировать компании, связанные с торговлей российской нефтью. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным газеты, советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко разослал письма западным банкам с просьбой прекратить финансирование компаний, торгующих российской нефтью и продающих акции «Газпрома» и «Роснефти». В этих письмах он обвинил банкиров в «затягивании» конфликта на Украине и пригрозил исками в Международный уголовный суд после окончания российской спецоперации.

В интервью газете Устенко заявил, что украинская служба безопасности уже собирает информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих Россию. В письме уточняется, что банки HSBC и Credit Agricole владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти», а Citigroup предоставляет кредиты «Лукойлу» и Vitol. «Я считаю, что они совершают военные преступления», — добавил советник Зеленского.

Ранее в Европе уже начали готовиться к тяжелой расплате за антироссийские санкции. Издание Bild писало, что в Германии вовсе испугались, что Россия навсегда закроет «газовый кран». В ФРГ пожаловались, что Украина оказывает давление на Канаду, от решения которой зависит судьба поставок газа в Европу. Киев обиделся на Канаду из-за решения по турбине для газопровода «Северный поток».

Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России.

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Киев подаст иски в международные суды, если американские и европейские банки не прекратят финансировать компании, связанные с торговлей российской нефтью. Об этом сообщает газета Financial Times. По данным газеты, советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко разослал письма западным банкам с просьбой прекратить финансирование компаний, торгующих российской нефтью и продающих акции «Газпрома» и «Роснефти». В этих письмах он обвинил банкиров в «затягивании» конфликта на Украине и пригрозил исками в Международный уголовный суд после окончания российской спецоперации. В интервью газете Устенко заявил, что украинская служба безопасности уже собирает информацию о финансовых учреждениях, поддерживающих Россию. В письме уточняется, что банки HSBC и Credit Agricole владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти», а Citigroup предоставляет кредиты «Лукойлу» и Vitol. «Я считаю, что они совершают военные преступления», — добавил советник Зеленского. Ранее в Европе уже начали готовиться к тяжелой расплате за антироссийские санкции. Издание Bild писало, что в Германии вовсе испугались, что Россия навсегда закроет «газовый кран». В ФРГ пожаловались, что Украина оказывает давление на Канаду, от решения которой зависит судьба поставок газа в Европу. Киев обиделся на Канаду из-за решения по турбине для газопровода «Северный поток». Западные страны усилили санкционное давление против России на фоне специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. В рамках антироссийской кампании Европарламент призвал ввести эмбарго на поставки газа и нефти из России.
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