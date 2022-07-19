Ишимцы переписали хит «Сектора газа», посвятив его вони в городе

Жители Ишима считают, что из-за работы местного утильзавода в городе стоит ужасный запах Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жители Ишима написали стихи на мотив песни группы «Сектор газа» «Пора домой!» про ужасный запах, который исходит от местного утильзавода. Свое произведение они опубликовали в паблике «Ишим пере Подслушано». Ранее агентство писало о том, что горожане массово жалуются на неприятный запах, из-за которого окна в квартирах приходится держать закрытыми.

«Вечером на нас находит вонь порой, порой. Вонь несет, и просится домой, домой. Ветер разнесет между бараками, запах ляжет траками. Домой! Домой! Пора ему домой!», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи положительно оценили творчество ишимца. «Да уж, вонь та еще. Сегодня прям до рвоты, у „Монетки“. Той, что на Республики», — написала Лера Хан. «Да и бульвар сегодня накрыло ароматом. Бедные детки, чем дышат», — добавила Евгения Петрова. «Неужели закопать эти трупы животных не дешевле, чем их варить, вонять, травить людей? Потом скармливать эту мясокостную муку на корм скоту, который идет на корм людям. Пищевая цепочка, ну как же воняет!», — заявила Евгения Лукашевич.

Ранее агентство писало о том, что из-за ужасного запаха жителям Ишима приходится держать окна в квартирах закрытыми. По словам горожан, вонь в городе стоит из-за местного утильзавода, который занимается производством мясокостной муки. Туда направлен письменный запрос