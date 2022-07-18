18 июля 2022

Участникам спецоперации окажут медицинскую помощь в Пермском крае

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Реабилитация будет проводиться на базе Пермского госпиталя для ветеранов войн Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции смогут бесплатно пройти реабилитацию в Перми. Все расходы взял на себя краевой бюджет, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат законодательного собрания края Сергей Яшкин.

«В 2022 году возможность [пройти реабилитацию] получили 40 участников специальной военной операции. Реабилитационные мероприятия будут проведены на базе ГБУЗ ПК „Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн“», — написал Яшкин. Он отметил, что в краевом бюджете на эти цели было заложено два миллиона рублей. Квалифицированную медпомощь получат пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, психосоматическими заболеваниями.

В апреле Яшкин обратился к губернатору края Дмитрию Махонину с просьбой поддержать инициативу по оказанию медпомощи участникам спецоперации. Он обращал внимание Махонина на то, что статус госпиталя не предусматривает реабилитацию для действующих военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Кроме того, минздраве Пермского края объясняли, что средства на проведение реабилитации в бюджете не предусматривались. Махонин пообещал депутату помочь в решении данного вопроса. Спецоперация началась на территории Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин, объявивший о ее проведении, отмечал, что украинские власти не оставили России шансов решить конфликт мирным путем.

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Участники специальной военной операции смогут бесплатно пройти реабилитацию в Перми. Все расходы взял на себя краевой бюджет, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат законодательного собрания края Сергей Яшкин. «В 2022 году возможность [пройти реабилитацию] получили 40 участников специальной военной операции. Реабилитационные мероприятия будут проведены на базе ГБУЗ ПК „Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн“», — написал Яшкин. Он отметил, что в краевом бюджете на эти цели было заложено два миллиона рублей. Квалифицированную медпомощь получат пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, психосоматическими заболеваниями. В апреле Яшкин обратился к губернатору края Дмитрию Махонину с просьбой поддержать инициативу по оказанию медпомощи участникам спецоперации. Он обращал внимание Махонина на то, что статус госпиталя не предусматривает реабилитацию для действующих военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Кроме того, минздраве Пермского края объясняли, что средства на проведение реабилитации в бюджете не предусматривались. Махонин пообещал депутату помочь в решении данного вопроса. Спецоперация началась на территории Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин, объявивший о ее проведении, отмечал, что украинские власти не оставили России шансов решить конфликт мирным путем.
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