Участникам спецоперации окажут медицинскую помощь в Пермском крае

Реабилитация будет проводиться на базе Пермского госпиталя для ветеранов войн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники специальной военной операции смогут бесплатно пройти реабилитацию в Перми. Все расходы взял на себя краевой бюджет, написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат законодательного собрания края Сергей Яшкин.

«В 2022 году возможность [пройти реабилитацию] получили 40 участников специальной военной операции. Реабилитационные мероприятия будут проведены на базе ГБУЗ ПК „Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн“», — написал Яшкин. Он отметил, что в краевом бюджете на эти цели было заложено два миллиона рублей. Квалифицированную медпомощь получат пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, психосоматическими заболеваниями.

В апреле Яшкин обратился к губернатору края Дмитрию Махонину с просьбой поддержать инициативу по оказанию медпомощи участникам спецоперации. Он обращал внимание Махонина на то, что статус госпиталя не предусматривает реабилитацию для действующих военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Кроме того, минздраве Пермского края объясняли, что средства на проведение реабилитации в бюджете не предусматривались. Махонин пообещал депутату помочь в решении данного вопроса. Спецоперация началась на территории Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин, объявивший о ее проведении, отмечал, что украинские власти не оставили России шансов решить конфликт мирным путем.