Махонин обещал расширить помощь раненым во время спецоперации

Дмитрий Махонин готов оказать помощь раненым на спецоперации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермяки, участвующие в спецоперации РФ на Украине и получившие там ранения, смогут пройти реабилитацию и лечение в краевом клиническом госпитале для ветеранов войн. Вопрос сейчас прорабатывается, а глава Прикамья Дмитрий Махонин в ответ на просьбу вице-спикера заксобрания заявил, что это будет сделано.

«Дмитрий Николаевич, у нас ребята вернулись со специальной военной операции, там есть и раненые, и контуженные. По статусу госпиталя ветеранов действующие сотрудники не могут [там] лежать. Может быть, сделаем исключение для ветеранов специальной военной операции действующих, военнослужащих и бойцов Росгвардии?» — обратился зампредседателя законодательного собрания Пермского края, Герой России Сергей Яшкин к губернатору Прикамья на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция велась в аккаунте правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

И.о. министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев в ответ сказал, что вся проблема в «аспектах финансирования», которые уже обсуждаются. Дмитрий Махонин поручил ему доложить об итогах работы, а Яшкину пообещал: «Я думаю, что сделаем».

Ранее URA.RU рассказывало, что позволить участникам спецоперации лечиться в госпитале для ветеранов депутаты ЗС предложили 26 апреля. В минздраве региона URA.RU пояснили, что госпиталь готов оказывать медицинскую помощь и действующим военным, но для этого потребуется дополнительное финансирование.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля. Она, по словам властей РФ, направлена защиту жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Украина не оставила другого выбора — Киеву предлагали добровольно вывести войска с территории Донбасса и прекратить конфликт.

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