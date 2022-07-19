Зарплата курганских врачей станет меньше, чем у коллег по России

После указа президента РФ курганские медики будут меньше зарабатывать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за приостановки «ковидных» выплат и переноса пилотного проекта оплаты труда курганские врачи будут получать зарплату меньше, чем коллеги из других регионов. Об этом URA.RU рассказала председатель областного комитета «Профсоюза работников здравоохранения Кургана» Елена Екимова.

«Указом президента РФ с 15 июля медикам приостановили социальные выплаты для работающих с инфицированными covid-19. Выплаты были одинаковыми по всей стране, а сейчас все переводится на уровень должностных окладов, составляющих 25%. Во всех регионах должностные оклады разные, Курганская область не впереди планеты всей», — говорит Екимова.

По словам председателя обкома, стоимость медицинских услуг, оказываемых больному covid-19 в Курганской области, теперь будет стоить дешевле. В том числе уменьшится размер заработной платы врачей. «Если у нас идет улучшение эпидемиологической обстановки, то это логичное решение. Но у нас не утверждена система одинаковой оплаты труда любого врача или медсестры вне зависимости от региона. В семи регионах, в том числе и Курганской области, планировалось запустить пилотный проект с новой системой оплаты труда для медиков. Но программу отодвинули до 2025 года», — отметила Екимова.

URA.RU направило официальный запрос в департамент здравоохранения Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от партии «справедливая Россия — За Правду» Сергей миронов предложил предотвратить объединение трех больниц Шадринска путем введения в России моратория на сокращение медучреждений и медработников. По его словам, медпомощь в стране становится все более недоступной.

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