Депутат Госдумы предложил спасти курганские больницы от реформы

Сергей Миронов предложил правительству РФ наложить мораторий на оптимизацию медучреждений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов предложил предотвратить объединение трех больниц Шадринска путем введения в России моратория на сокращение медучреждений и медработников. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Оптимизация здравоохранения в России продолжается. Увы… Очередной такой случай произошел в Шадринске Курганской области, где три медучреждения преобразовывают в одно. Мы видим, чем оборачивается оптимизация медицины для граждан страны. Медпомощь становится недоступной. Вызвал скорую помощь — ждешь час, пришел в поликлинику — не можешь сдать анализы, не можешь получить консультацию узких специалистов (их просто нет), а порой нет даже терапевтов», — написал Миронов.

По мнению Миронова, система здравоохранения России тяжело больна и ее нужно спасать. «Поэтому предлагаю Правительству ввести мораторий на любую оптимизацию — сокращение медучреждений и медработников. Это тупик. Меньше больниц и поликлиник, меньше врачей и скорых — больше смертей. Поэтому оптимизировать нужно страховые компании — посредников, которые сжирают миллиарды рублей и ничего не делают», — написал он.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области анонсировали реформу по объединению ресурсов районных больниц. После объединения районных ЦРБ в регионе появится восемь межрайонных больниц, а также Шадринская городская больница (в нее войдут Шадринская поликлиника, детская больница и БСМП) и Курганская больница №2 (Белозерскую и Варгашинскую ЦРБ присоединят к Курганской больнице № 2). В межрайонных больницах в результате реформы пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь на достойном уровне, не выезжая в областной центр, отмечают власти. В Шадринске общественники и врачи выступили против объединения больниц. Депутаты города просили депздрав дать разъяснения по планируемой реформе.

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