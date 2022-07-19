Евгения Куйвашева пригласили на стратегические сессии кабмина РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, которого 19 июля вызвали в Москву, принял участие в двух закрытых совещаниях премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Главу региона пригласили на стратегические сессии по вопросам строительства и развития транспорта, сообщил URA.RU источник в областной власти, информацию подтвердили представители Куйвашева.

«Вопросы [строительства и транспорта] для региона актуальные. В Свердловской области активно и успешно решаются задачи, поставленные губернатором, по развитию этих сфер. К примеру, за последние пять лет в регионе построено почти 12 миллионов квадратных метров жилья. Реализуются сразу несколько крупных инфраструктурных проектов — строительство ЕКАД, скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург. За прошлый год построено около 240 километров автодорог. Кроме того, губернатор анонсировал планы по формированию на инфраструктурной базе региона полноценного „сухого порта“», — пояснили в пресс-службе Куйвашева.

По данным URA.RU, в обеих сессиях участвовал ограниченный круг лиц — главы федеральных ведомств, руководители крупнейших компаний и представители регионов. Губернаторский корпус, помимо Куйвашева, представили мэр Москвы Сергей Собянин, лидер Бурятии Алексей Цыденов и глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Среди участников были вице-премьеры РФ, профильные министры, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, президент «Синара-Девелопмент» Дмитрий Пумпянский и другие.

По итогам обоих совещаний Мишустин обозначил два главных приоритета. В отрасли транспорта премьер-министр потребовал развивать собственное производство, а в строительной сфере — сформировать в каждом регионе долгосрочную программу жилищного строительства.

Источники URA.RU ранее анонсировали, что Куйвашева 19 июля ждут на встрече с премьер-министром Мишустиным, но ее цель до последнего оставалась неизвестной. Инсайдеры лишь подчеркивали, что командировка в Москву носит неотложный характер. По неподтвержденным данным, о необходимости приехать Куйвашева предупредили за пару дней.

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