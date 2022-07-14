Свердловский губернатор задумался о порте в Екатеринбурге

15 июля 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Куйвашев уверен, что в условиях санкций Урал находится в очень выгодном положении Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что мечтает о том, чтобы в ближайшие пять лет регион стал главным сухим портом России. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В марте этого года ситуация в нашей стране кардинально изменилась. Прежние логистические цепочки уже не работают, теперь основные потоки грузов пойдут с востока. И здесь Урал в очень выгодном положении», — заявил глава региона. Он подчеркнул, что сейчас под Екатеринбургом строится один из крупнейших в стране транспортно-логистических хабов для перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. По предварительным оценкам, мощность нового логистического хаба может составить 60 миллионов тонн к 2030 году и 80 миллионов тонн к 2035 году. «Надеюсь, в сентябре мы сможем презентовать первые детали проекта «Сухой порт» и принять первый груз. По словам губернатора, он уже обговорил проект с главой СвЖД Иваном Колесниковым, и предложил ему стать партнером проекта. Глава СвЖД Иван Колесников в ответ губернатору поддержал проект и сказал, что железная дорогая готова выполнить все задачи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что строительство мегатрассы Екатеринбург — Казань — Челябинск — Тюмень позволит в перспективе сделать Свердловскую область новым логистическим центром России. Глава региона отметил, что дорога принесет много пользы области в условиях санкций. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что мечтает о том, чтобы в ближайшие пять лет регион стал главным сухим портом России. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В марте этого года ситуация в нашей стране кардинально изменилась. Прежние логистические цепочки уже не работают, теперь основные потоки грузов пойдут с востока. И здесь Урал в очень выгодном положении», — заявил глава региона. Он подчеркнул, что сейчас под Екатеринбургом строится один из крупнейших в стране транспортно-логистических хабов для перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. По предварительным оценкам, мощность нового логистического хаба может составить 60 миллионов тонн к 2030 году и 80 миллионов тонн к 2035 году. «Надеюсь, в сентябре мы сможем презентовать первые детали проекта «Сухой порт» и принять первый груз. По словам губернатора, он уже обговорил проект с главой СвЖД Иваном Колесниковым, и предложил ему стать партнером проекта. Глава СвЖД Иван Колесников в ответ губернатору поддержал проект и сказал, что железная дорогая готова выполнить все задачи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что строительство мегатрассы Екатеринбург — Казань — Челябинск — Тюмень позволит в перспективе сделать Свердловскую область новым логистическим центром России. Глава региона отметил, что дорога принесет много пользы области в условиях санкций.