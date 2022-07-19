Под Курганом школу отремонтируют за пять месяцев вместо двух лет

В Кетовском районе капремонт сельской школы завершат к октябрю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Капремонт Барабинской школы Кетовского района хотят завершить к 1 октября, хотя изначально рассчитывали работы на два года. Об этом сообщил руководитель курганского исполкома «Единой России» Родион Вяткин после посещения объекта в составе комиссии.

«В Барабе школа 1956 года. 157 учащихся, в том числе из Темляково, Лаптева, Новозатобольной. Ремонт начали в мае. Самым проблемным элементом оказался пол. Школа на низком фундаменте и пол почти весь сгнил. Сейчас его забетонировали в несколько слоев, сверху положат плитку. Строители местные, планируют сдать объект досрочно — к 1 октября, хотя план-расчет был на 2 года. Половина ремонта, по словам подрядчика, уже пройдена», — цитирует Вяткина пресс-служба регионального отделения партии.

Комиссия при участии и. о. главы Кетовского района Олег Язовских и замдиректора департамента образования и науки Ирины Андрейченко посетила всего три школы Кетовского района, в которых проводят капремонт. В школе села Менщиково ремонтируют кровлю, окна, электросети и систему водоснабжения. В школе Пименовки работы начались с задержкой. Здесь также отремонтируют крышу, инженерные сети, утеплят фасад. Язовских просил подрядчиков ускорить работы, чтобы завершить их в сроки, установленные контрактом.

Руководитель курганского исполкома «Единой России» Родион Вяткин проверил капремонт школ Кетовского района в составе комиссии фото: Родион Вяткин, «ВКонтакте»