Свердловчанин умер после укуса клеща

Клещи укусили уже 45 тысяч свердловчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Свердловской области не смог пережить заражение энцефалитом после укуса клеща. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«За истекший период 2022 года зарегистрирован один летальный исход от клещевого энцефалита», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что свердловчанин не делал прививку, чтобы обезопасить себя от клещевого энцефалита. При этом во время укуса у него развивалась другая болезнь.

Всего в регионе к 18 июля клещи укусили более 45 тысяч свердловчан. Почти восемь тысяч из них являются детьми.

Ранее в Роспотребнадзоре подчеркивали важность вакцины от клещевого энцефалита. Сотрудники МЧС, а также дети до 15-ти лет и пожилые люди старше 60-ти могут привиться бесплатно. Однако свердловчане сообщали о сбоях в системе.