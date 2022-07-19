Свердловчанин умер после укуса клеща

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Клещи укусили уже 45 тысяч свердловчан Фото:

Житель Свердловской области не смог пережить заражение энцефалитом после укуса клеща. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«За истекший период 2022 года зарегистрирован один летальный исход от клещевого энцефалита», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что свердловчанин не делал прививку, чтобы обезопасить себя от клещевого энцефалита. При этом во время укуса у него развивалась другая болезнь.

Всего в регионе к 18 июля клещи укусили более 45 тысяч свердловчан. Почти восемь тысяч из них являются детьми.

Ранее в Роспотребнадзоре подчеркивали важность вакцины от клещевого энцефалита. Сотрудники МЧС, а также дети до 15-ти лет и пожилые люди старше 60-ти могут привиться бесплатно. Однако свердловчане сообщали о сбоях в системе.

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Житель Свердловской области не смог пережить заражение энцефалитом после укуса клеща. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. «За истекший период 2022 года зарегистрирован один летальный исход от клещевого энцефалита», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что свердловчанин не делал прививку, чтобы обезопасить себя от клещевого энцефалита. При этом во время укуса у него развивалась другая болезнь. Всего в регионе к 18 июля клещи укусили более 45 тысяч свердловчан. Почти восемь тысяч из них являются детьми. Ранее в Роспотребнадзоре подчеркивали важность вакцины от клещевого энцефалита. Сотрудники МЧС, а также дети до 15-ти лет и пожилые люди старше 60-ти могут привиться бесплатно. Однако свердловчане сообщали о сбоях в системе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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