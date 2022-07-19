SVT: Шведский наемник погиб на Украине

19 июля 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

С начала конфликта на Украине были сведения о сотнях шведов, которые присоединились к киевским боевым частям в качестве наемников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шведский лейтенант погиб в районе Донецка. Наемник участвовал участвовал в боях под Донецком и был смертельно ранен взрывом гранаты. Об этом сообщает шведское издание SVT. «Он приехал туда пару месяцев назад, чтобы поделиться своими тактическими знаниями с ВСУ», — говорит источник SVT. По словам издания, с начала конфликта на Украине были сведения о сотнях шведов, которые присоединились к киевским боевым частям в качестве наемников. Ранее Минобороны подсчитало число иностранных наемников на Украине. С начала специальной операции на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. В свою очередь, в Вооруженных силах Украины на Донбассе остается менее 5 тысяч наемников. Это связано с тем, что они массово сбегают. Кроме того, исполнительная служба ДНР подготовила место для высшей меры наказания — смертной казни. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Шведский лейтенант погиб в районе Донецка. Наемник участвовал участвовал в боях под Донецком и был смертельно ранен взрывом гранаты. Об этом сообщает шведское издание SVT. «Он приехал туда пару месяцев назад, чтобы поделиться своими тактическими знаниями с ВСУ», — говорит источник SVT. По словам издания, с начала конфликта на Украине были сведения о сотнях шведов, которые присоединились к киевским боевым частям в качестве наемников. Ранее Минобороны подсчитало число иностранных наемников на Украине. С начала специальной операции на Украину прибыло 7107 иностранных наемников. В свою очередь, в Вооруженных силах Украины на Донбассе остается менее 5 тысяч наемников. Это связано с тем, что они массово сбегают. Кроме того, исполнительная служба ДНР подготовила место для высшей меры наказания — смертной казни. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ заявили, что на стороне ВСУ сражаются сотни иностранных наемников.