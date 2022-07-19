Welt: Фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа

19 июля 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

В настоящий момент в ЕС ведутся переговоры о масштабах сокращения газа от 5 до 15% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Об этом сообщает Welt. ЕС готовит определенный план действий в чрезвычайных ситуациях с газом. В ходе него, Брюссель планирует установить определенные цели по экономии газа. «План предусматривает добровольное сокращение потребления газа для всех государств-членов. Только когда ЕС обнаружит, что штаты не достигают своих целей по сокращению, или когда ситуация с поставками резко ухудшается, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены принудительно экономить газ», — пишет издание. В настоящий момент ведутся переговоры о масштабах сокращения газа от 5 до 15%. Урсула Фон дер Ляйен хочет получить разрешение на это в сжатые сроки. Если министры согласятся, постановление может вступить в силу уже 27 июля. Европейский союз считает, что Россия может не возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» после завершения планового технического обслуживания. Евросоюз ввел санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. При этом страны Евросоюза признают, что не смогут пережить зиму без российского газа. Президент России Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции привели к кризису и росту инфляции в США и Европе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен будет принуждать страны ЕС к экономии газа в случае необходимости. Об этом сообщает Welt. ЕС готовит определенный план действий в чрезвычайных ситуациях с газом. В ходе него, Брюссель планирует установить определенные цели по экономии газа. «План предусматривает добровольное сокращение потребления газа для всех государств-членов. Только когда ЕС обнаружит, что штаты не достигают своих целей по сокращению, или когда ситуация с поставками резко ухудшается, Еврокомиссия хочет обязать государства-члены принудительно экономить газ», — пишет издание. В настоящий момент ведутся переговоры о масштабах сокращения газа от 5 до 15%. Урсула Фон дер Ляйен хочет получить разрешение на это в сжатые сроки. Если министры согласятся, постановление может вступить в силу уже 27 июля. Европейский союз считает, что Россия может не возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» после завершения планового технического обслуживания. Евросоюз ввел санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. При этом страны Евросоюза признают, что не смогут пережить зиму без российского газа. Президент России Владимир Путин отметил, что антироссийские санкции привели к кризису и росту инфляции в США и Европе.