WSJ: В Европе испугались прекращения поставок российского газа

Ранее в «Газпроме» заявили о форс-мажорных обстоятельствах при подаче газа ЕвропеФото: media.gazprom-neft.ru
Европейский союз считает, что Россия может не возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» после завершения планового технического обслуживания. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Многие на Западе опасаются, что Москва может продлить закрытие, возможно, навсегда, и лишить Германию, промышленную державу Европы, ключевого компонента для своих заводов и заводов своих соседей», — сообщает издание. «Северный поток» был закрыт на плановое техническое обслуживание 11 июля, которое должно продлиться 10 дней.
До начала ремонта Россия снизила поставки газа по трубопроводу. Теперь пропускная способность «Северного потока» используется только на 40%.
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Европейский союз считает, что Россия может не возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» после завершения планового технического обслуживания. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Многие на Западе опасаются, что Москва может продлить закрытие, возможно, навсегда, и лишить Германию, промышленную державу Европы, ключевого компонента для своих заводов и заводов своих соседей», — сообщает издание. «Северный поток» был закрыт на плановое техническое обслуживание 11 июля, которое должно продлиться 10 дней. До начала ремонта Россия снизила поставки газа по трубопроводу. Теперь пропускная способность «Северного потока» используется только на 40%. Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший поставщик газа «Газпром» заявил о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих поставкам газа Европе. На данный момент Европа планирует заменить российский газ «грязными источниками энергии».