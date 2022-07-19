Полуголая преподавательница станцевала тверк перед Ельцин Центром

19 июля 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Яна Кэт посчитала, что в танце нет ничего противозаконного Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Преподаватель танцев Яна Кэт станцевала откровенный танец напротив Ельцин Центра в Екатеринбурге после аналогичного скандального перфоманса в центре города. Соответствующим видео она поделилась с подписчиками в социальных сетях. «Относитесь проще, веселитесь и не тратьте свою энергию на негатив. Моя попа еще никому не навредила», — цитирует газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» преподавательницу. На видео девушка танцует с написанным на ягодицах вопросом «И что?». На фоне звучит трек рэп-исполнительницы из Тюменской области Инстасамки. Преподавательница подчеркнула, что не считает танец на улице нарушением каких-либо норм. Ранее девушка выступила с откровенным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. Перфоманс оценили неоднозначно, из-за чего девушка призналась, что боится критики радикально настроенных мужчин. Также блогерша рассказала о хейтерах в социальных сетях. Скандал вокруг Ельцин центра начался после требований признать музей иноагентом. В частности, за это высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Преподаватель танцев Яна Кэт станцевала откровенный танец напротив Ельцин Центра в Екатеринбурге после аналогичного скандального перфоманса в центре города. Соответствующим видео она поделилась с подписчиками в социальных сетях. «Относитесь проще, веселитесь и не тратьте свою энергию на негатив. Моя попа еще никому не навредила», — цитирует газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» преподавательницу. На видео девушка танцует с написанным на ягодицах вопросом «И что?». На фоне звучит трек рэп-исполнительницы из Тюменской области Инстасамки. Преподавательница подчеркнула, что не считает танец на улице нарушением каких-либо норм. Ранее девушка выступила с откровенным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. Перфоманс оценили неоднозначно, из-за чего девушка призналась, что боится критики радикально настроенных мужчин. Также блогерша рассказала о хейтерах в социальных сетях. Скандал вокруг Ельцин центра начался после требований признать музей иноагентом. В частности, за это высказывался телеведущий Владимир Соловьев.