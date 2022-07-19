Полуголая преподавательница станцевала тверк перед Ельцин Центром

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Работа ресторанов во время режима самоизоляции. Екатеринбург, ельцин центр
Яна Кэт посчитала, что в танце нет ничего противозаконного Фото:

Преподаватель танцев Яна Кэт станцевала откровенный танец напротив Ельцин Центра в Екатеринбурге после аналогичного скандального перфоманса в центре города. Соответствующим видео она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

«Относитесь проще, веселитесь и не тратьте свою энергию на негатив. Моя попа еще никому не навредила», — цитирует газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» преподавательницу.

На видео девушка танцует с написанным на ягодицах вопросом «И что?». На фоне звучит трек рэп-исполнительницы из Тюменской области Инстасамки. Преподавательница подчеркнула, что не считает танец на улице нарушением каких-либо норм.

Ранее девушка выступила с откровенным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. Перфоманс оценили неоднозначно, из-за чего девушка призналась, что боится критики радикально настроенных мужчин. Также блогерша рассказала о хейтерах в социальных сетях. Скандал вокруг Ельцин центра начался после требований признать музей иноагентом. В частности, за это высказывался телеведущий Владимир Соловьев.

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Преподаватель танцев Яна Кэт станцевала откровенный танец напротив Ельцин Центра в Екатеринбурге после аналогичного скандального перфоманса в центре города. Соответствующим видео она поделилась с подписчиками в социальных сетях. «Относитесь проще, веселитесь и не тратьте свою энергию на негатив. Моя попа еще никому не навредила», — цитирует газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» преподавательницу. На видео девушка танцует с написанным на ягодицах вопросом «И что?». На фоне звучит трек рэп-исполнительницы из Тюменской области Инстасамки. Преподавательница подчеркнула, что не считает танец на улице нарушением каких-либо норм. Ранее девушка выступила с откровенным танцем на улице Вайнера в Екатеринбурге. Перфоманс оценили неоднозначно, из-за чего девушка призналась, что боится критики радикально настроенных мужчин. Также блогерша рассказала о хейтерах в социальных сетях. Скандал вокруг Ельцин центра начался после требований признать музей иноагентом. В частности, за это высказывался телеведущий Владимир Соловьев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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