Яна Кэт увидела реакцию на свой танец основателя мужского движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт, станцевавшая в откровенном наряде в центре Екатеринбурга, назвала «страшной» реакцию основателя движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислава Позднякова на ее танец. У себя в соцсетях она опубликовала скрин новости URA.RU про реакцию Позднякова и подпись к ней.

«А вот это уже страшно», — прокомментировала Кэт реакцию основателя мужского движения у себя в сторис в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов). Ранее URA.RU сообщало, что Поздняков у себя в telegram-канале раскритиковал откровенный танец блогерши. «Пока за такую [фигню] будут давать 10 суток, это будет только набирать популярность[…] А откуда все это к нам пришло? Опять с запада!», — написал Поздняков.

Блогерша также рассказала в сторис о хейтерах. «Во время уличных съемок ко мне ни разу никто не проявлял хейт. Люди либо снимают на телефон, либо молча проходят, либо веселятся, улыбаются, кричат слова поддержки. Но как только видео сливаются в сеть, просыпаются диванные критики», — поделилась она.

Скрин сториз в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов) Яны Кэт