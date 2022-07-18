18 июля 2022

Тверк-танцовщица из Екатеринбурга испугалась критики мужчин. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, девушка, погода, ноги, лето, ступени, жара, весна, лестница
Яна Кэт увидела реакцию на свой танец основателя мужского движения Фото:

Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт, станцевавшая в откровенном наряде в центре Екатеринбурга, назвала «страшной» реакцию основателя движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислава Позднякова на ее танец. У себя в соцсетях она опубликовала скрин новости URA.RU про реакцию Позднякова и подпись к ней.

«А вот это уже страшно», — прокомментировала Кэт реакцию основателя мужского движения у себя в сторис в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов). Ранее URA.RU сообщало, что Поздняков у себя в telegram-канале раскритиковал откровенный танец блогерши. «Пока за такую [фигню] будут давать 10 суток, это будет только набирать популярность[…] А откуда все это к нам пришло? Опять с запада!», — написал Поздняков.

Блогерша также рассказала в сторис о хейтерах. «Во время уличных съемок ко мне ни разу никто не проявлял хейт. Люди либо снимают на телефон, либо молча проходят, либо веселятся, улыбаются, кричат слова поддержки. Но как только видео сливаются в сеть, просыпаются диванные критики», — поделилась она.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Блогер и преподаватель тверка Яна Кэт, станцевавшая в откровенном наряде в центре Екатеринбурга, назвала «страшной» реакцию основателя движения «Мужское государство» (внесено в перечень террористов и экстремистов, запрещено на территории РФ) Владислава Позднякова на ее танец. У себя в соцсетях она опубликовала скрин новости URA.RU про реакцию Позднякова и подпись к ней. «А вот это уже страшно», — прокомментировала Кэт реакцию основателя мужского движения у себя в сторис в Instagram (деятельность запрещена в РФ; внесен в список запрещенных сайтов). Ранее URA.RU сообщало, что Поздняков у себя в telegram-канале раскритиковал откровенный танец блогерши. «Пока за такую [фигню] будут давать 10 суток, это будет только набирать популярность[…] А откуда все это к нам пришло? Опять с запада!», — написал Поздняков. Блогерша также рассказала в сторис о хейтерах. «Во время уличных съемок ко мне ни разу никто не проявлял хейт. Люди либо снимают на телефон, либо молча проходят, либо веселятся, улыбаются, кричат слова поддержки. Но как только видео сливаются в сеть, просыпаются диванные критики», — поделилась она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...