Жители Каменска-Уральского устроили драку из-за того, что один из мужчин на автомобиле наехал на собаку. Об этом сообщили очевидцы.
«Мужчина наехал на пса. К нему подлетели ребята и принялись избивать водителя», — рассказали очевидцы сообществу «Безумный ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел вечером 19 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что дагестанец избил екатеринбуржца за длинные волосы, которые, по мнению южанина, являются признаком гомосексуализма. Также агентство рассказывало, что двое мужчин устроили драку в Асбесте (Свердловская область), один из них бросил оппонента в мусорный бак.
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Жители Каменска-Уральского устроили драку из-за того, что один из мужчин на автомобиле наехал на собаку. Об этом сообщили очевидцы. «Мужчина наехал на пса. К нему подлетели ребята и принялись избивать водителя», — рассказали очевидцы сообществу «Безумный ЕКБ» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 19 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД «Каменск-Уральский». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что дагестанец избил екатеринбуржца за длинные волосы, которые, по мнению южанина, являются признаком гомосексуализма. Также агентство рассказывало, что двое мужчин устроили драку в Асбесте (Свердловская область), один из них бросил оппонента в мусорный бак.