18 июля 2022

Свердловчанин во время драки выбросил оппонента в мусорный бак. Видео

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Виды на Храм Христа Спасителя. Москва, мусор, мусорный бак, мусорный контейнер, мусорка, помойка, бытовые отходы
Пользователи в интернете уже прозвали драку «самой эпичной» Фото:

В Асбесте местный житель бросил в мусорный контейнер нетрезвого оппонента. Конфликт случился из-за того, что тот кидал камни в машину. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

«Самая эпичная драка года», — сообщает группа «ЧП Асбест» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором двое мужчин хотят разобраться с двумя нетрезвыми оппонентами. Одного заставили сидеть на бордюре, а второй пытается дать отпор на ногах. Ему это не удается, и он оказывается в мусорном контейнере.

В комментариях к посту один из очевидцев поделился другим видео, на котором видно начало конфликта — двое нетрезвых мужчин кидают камни в машину, после чего в кадре появляется хозяин иномарки. Пользователи отмечают, что неприятно смотреть «на пьяные разборки».

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В Асбесте местный житель бросил в мусорный контейнер нетрезвого оппонента. Конфликт случился из-за того, что тот кидал камни в машину. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. «Самая эпичная драка года», — сообщает группа «ЧП Асбест» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором двое мужчин хотят разобраться с двумя нетрезвыми оппонентами. Одного заставили сидеть на бордюре, а второй пытается дать отпор на ногах. Ему это не удается, и он оказывается в мусорном контейнере. В комментариях к посту один из очевидцев поделился другим видео, на котором видно начало конфликта — двое нетрезвых мужчин кидают камни в машину, после чего в кадре появляется хозяин иномарки. Пользователи отмечают, что неприятно смотреть «на пьяные разборки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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