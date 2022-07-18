В Асбесте местный житель бросил в мусорный контейнер нетрезвого оппонента. Конфликт случился из-за того, что тот кидал камни в машину. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
«Самая эпичная драка года», — сообщает группа «ЧП Асбест» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором двое мужчин хотят разобраться с двумя нетрезвыми оппонентами. Одного заставили сидеть на бордюре, а второй пытается дать отпор на ногах. Ему это не удается, и он оказывается в мусорном контейнере.
В комментариях к посту один из очевидцев поделился другим видео, на котором видно начало конфликта — двое нетрезвых мужчин кидают камни в машину, после чего в кадре появляется хозяин иномарки. Пользователи отмечают, что неприятно смотреть «на пьяные разборки».
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В Асбесте местный житель бросил в мусорный контейнер нетрезвого оппонента. Конфликт случился из-за того, что тот кидал камни в машину. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. «Самая эпичная драка года», — сообщает группа «ЧП Асбест» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором двое мужчин хотят разобраться с двумя нетрезвыми оппонентами. Одного заставили сидеть на бордюре, а второй пытается дать отпор на ногах. Ему это не удается, и он оказывается в мусорном контейнере. В комментариях к посту один из очевидцев поделился другим видео, на котором видно начало конфликта — двое нетрезвых мужчин кидают камни в машину, после чего в кадре появляется хозяин иномарки. Пользователи отмечают, что неприятно смотреть «на пьяные разборки».