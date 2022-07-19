Politico: в США раскрыли главный страх Зеленского перед Россией

20 июля 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

Зеленский с опасением ожидает наступления холодов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Россия задействует тактику «генерала Мороза» для решения украинского вопроса. Об этом написал журналист из США Джейми Деттмер. «Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — считает он. Материал опубликован в статье для Politico. Автор публикации считает, что Зеленский с опасением ожидает наступления холодов, которые вынудят Европу пойти на уступки России в вопросе санкций и продажи оружия Киеву, чтобы взамен стабильно импортировать газ для обогрева домохозяйств и функционирования экономики. Он утверждает, что лидер Украины поддерживает антироссийскую позицию и требует, чтобы Европа продолжала ужесточать санкции против Москвы, вплоть до эмбарго на поставки газа. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией.

Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Россия задействует тактику «генерала Мороза» для решения украинского вопроса. Об этом написал журналист из США Джейми Деттмер. «Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — считает он. Материал опубликован в статье для Politico. Автор публикации считает, что Зеленский с опасением ожидает наступления холодов, которые вынудят Европу пойти на уступки России в вопросе санкций и продажи оружия Киеву, чтобы взамен стабильно импортировать газ для обогрева домохозяйств и функционирования экономики. Он утверждает, что лидер Украины поддерживает антироссийскую позицию и требует, чтобы Европа продолжала ужесточать санкции против Москвы, вплоть до эмбарго на поставки газа. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией.