Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Россия задействует тактику «генерала Мороза» для решения украинского вопроса. Об этом написал журналист из США Джейми Деттмер.
«Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — считает он. Материал опубликован в статье для Politico.
Автор публикации считает, что Зеленский с опасением ожидает наступления холодов, которые вынудят Европу пойти на уступки России в вопросе санкций и продажи оружия Киеву, чтобы взамен стабильно импортировать газ для обогрева домохозяйств и функционирования экономики. Он утверждает, что лидер Украины поддерживает антироссийскую позицию и требует, чтобы Европа продолжала ужесточать санкции против Москвы, вплоть до эмбарго на поставки газа.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией.
Президент Украины Владимир Зеленский боится, что Россия задействует тактику «генерала Мороза» для решения украинского вопроса. Об этом написал журналист из США Джейми Деттмер. «Некоторые европейские дипломаты в личных беседах с Зеленским дают понять, что ему следует смягчить критику. <…> А в последние дни несколько европейских лидеров публично подчеркнули, что Украине не пойдет на пользу, если зимой и без того тяжелый энергетический кризис станет еще более жестоким», — считает он. Материал опубликован в статье для Politico. Автор публикации считает, что Зеленский с опасением ожидает наступления холодов, которые вынудят Европу пойти на уступки России в вопросе санкций и продажи оружия Киеву, чтобы взамен стабильно импортировать газ для обогрева домохозяйств и функционирования экономики. Он утверждает, что лидер Украины поддерживает антироссийскую позицию и требует, чтобы Европа продолжала ужесточать санкции против Москвы, вплоть до эмбарго на поставки газа. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Однако антироссийские ограничения имели обратный эффект для «недружественных» к России стран. США и Европа столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом и высокой инфляцией.