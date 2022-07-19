«Известия»: Apple продолжает завозить смартфоны после ухода из РФ

20 июля 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Несмотря на уход из РФ, Apple ежемесячно поставляет в страну тысячи устройств Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Apple, в марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в Россию, на деле ежемесячно ввозит в страну тысячи устройств. Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к компании-партнеру американской корпорации. «Компания Apple, в начале марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в РФ, на деле ежемесячно ввозит электронику в страну. Только в июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров», — пишет издание со ссылкой на источник. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники. Однако, по словам инсайдеров, эти устройства, вероятнее всего, не попадут на прилавки магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов., ремонт которых невозможен на территории РФ. Тем не менее, «ввоз электроники Apple для выполнения гарантийных обязательств говорит о том, что у компании нет планов по окончательному и бесповоротному уходу с рынка РФ», считает гендиректор TelecomDaily Денис Денис Кусков. Он убежден, что в будущем корпорация рассчитывает возобновить продажи в России. Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания-производитель также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Apple, в марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в Россию, на деле ежемесячно ввозит в страну тысячи устройств. Об этом рассказал «Известиям» источник, близкий к компании-партнеру американской корпорации. «Компания Apple, в начале марте объявившая о прекращении поставок iPhone и других гаджетов в РФ, на деле ежемесячно ввозит электронику в страну. Только в июне были импортированы тысячи смартфонов и компьютеров», — пишет издание со ссылкой на источник. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к партнеру нескольких производителей электроники. Однако, по словам инсайдеров, эти устройства, вероятнее всего, не попадут на прилавки магазинов, поскольку предназначены для замены по гарантии гаджетов., ремонт которых невозможен на территории РФ. Тем не менее, «ввоз электроники Apple для выполнения гарантийных обязательств говорит о том, что у компании нет планов по окончательному и бесповоротному уходу с рынка РФ», считает гендиректор TelecomDaily Денис Денис Кусков. Он убежден, что в будущем корпорация рассчитывает возобновить продажи в России. Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания-производитель также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя.