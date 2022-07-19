19 июля 2022

Помощник президента: когда Путин примет решение об участии в G20

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Решение об участии Путина в саммите G20 примут непосредственно перед поездкой Фото:

Решение о формате участия главы РФ Владимира Путина в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите. Слова Ушакова приводит ТАСС.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги исключил очное участие Путина на саммите «Большой двадцатки». Хотя власти Индонезии отправили ему соответствующее приглашение. В Кремле заявляли, что президент РФ может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать. В российском МИДе уточняли, что формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

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Решение о формате участия главы РФ Владимира Путина в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите. Слова Ушакова приводит ТАСС. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги исключил очное участие Путина на саммите «Большой двадцатки». Хотя власти Индонезии отправили ему соответствующее приглашение. В Кремле заявляли, что президент РФ может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать. В российском МИДе уточняли, что формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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