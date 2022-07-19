Помощник президента: когда Путин примет решение об участии в G20

20 июля 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Решение об участии Путина в саммите G20 примут непосредственно перед поездкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение о формате участия главы РФ Владимира Путина в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите. Слова Ушакова приводит ТАСС. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги исключил очное участие Путина на саммите «Большой двадцатки». Хотя власти Индонезии отправили ему соответствующее приглашение. В Кремле заявляли, что президент РФ может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать. В российском МИДе уточняли, что формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Решение о формате участия главы РФ Владимира Путина в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об участии Путина в саммите. Слова Ушакова приводит ТАСС. Ранее премьер-министр Италии Марио Драги исключил очное участие Путина на саммите «Большой двадцатки». Хотя власти Индонезии отправили ему соответствующее приглашение. В Кремле заявляли, что президент РФ может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать. В российском МИДе уточняли, что формат участия подлежит уточнению в зависимости от развития ситуации в мире и с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.