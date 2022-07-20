Военкоматы Украины начали брать взятки за освобождение от призыва

Военкоматы Украины переключились на сельских жителей, у которых нет денег на взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Комиссоваться в военкомате Украины стоит от пяти тысяч долларов, взятка патрулю на улице составляет порядка ста долларов. Об этом РИА «Новости» рассказали российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в украинских войсках.

«Со слов местных жителей, чтобы разово откупиться „на улице“, взятка патрулю составляет 100 долларов. Комиссовать в военкомате стоит уже от пяти тысяч долларов и выше», — приводит агентство слова собеседника.

Как рассказал источник, обеспечивать призыв в армию на Украине в последней месяц стали в основном за счет сельских жителей. «Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва», — пояснил он.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики. Британская газета Daily Mail сообщала, что в ходе спецоперации ВСУ теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. В стране началась принудительная мобилизация, которая может, в том числе, затронуть и представительниц женского пола. Кроме того, на фронт посылают всех мужчин, несмотря на состояние здоровья или иные обстоятельства.

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