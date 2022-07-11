DM: ВСУ используют изощренные методы призыва из-за больших потерь

12 июля 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

ВСУ теряют 20 тысяч бойцов в месяц, пишет Daily Mail Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. Об этом пишет британская газета Daily Mail. «Истинные масштабы потерь занижаются, чтобы поддерживать моральный дух. Одна женщина пожаловалась, что чиновники даже преследовали 18-летнего подростка, катающегося на велосипеде, чтобы вручить ему повестку. Это похоже на какую-то охоту на дикого кабана», — говорится в статье. По информации издания, во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, что вызвало недовольство священников, а в Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже. Как утверждают авторы, такие изощренные методы «подчеркивают борьбу за нацию, страдающую от более чем 20 000 жертв в месяц». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики. Ранее в офисе президента Украины заявили, что с начала спецоперации потери ВСУ составили порядка 10 тысяч бойцов. Однако, по данным российской хакерской группы RaHDIt, Киев потерял не менее 50-70 тысяч солдат. Министр обороны Украины признался в высоком истощении армии. В результате ВСУ отправляют на фронт неподготовленных резервистов, чтобы восполнить потери личного состава. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители военкоматов буквально бегают за каждым человеком, чтобы вручить ему повестку. Об этом пишет британская газета Daily Mail. «Истинные масштабы потерь занижаются, чтобы поддерживать моральный дух. Одна женщина пожаловалась, что чиновники даже преследовали 18-летнего подростка, катающегося на велосипеде, чтобы вручить ему повестку. Это похоже на какую-то охоту на дикого кабана», — говорится в статье. По информации издания, во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь, что вызвало недовольство священников, а в Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже. Как утверждают авторы, такие изощренные методы «подчеркивают борьбу за нацию, страдающую от более чем 20 000 жертв в месяц». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики. Ранее в офисе президента Украины заявили, что с начала спецоперации потери ВСУ составили порядка 10 тысяч бойцов. Однако, по данным российской хакерской группы RaHDIt, Киев потерял не менее 50-70 тысяч солдат. Министр обороны Украины признался в высоком истощении армии. В результате ВСУ отправляют на фронт неподготовленных резервистов, чтобы восполнить потери личного состава.