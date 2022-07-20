В Китае поставили США на место после упреков по поводу России

20 июля 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

В Китае считают неуместными упреки США из-за тесных отношений КНР и России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Упреки официальных лиц США в адрес Китая из-за тесных отношений страны с Россией являются «имперским высокомерием». Об этом написала гонконгская газета South China Morning Post. «Энтони Блинкен явно ошибочно считает себя госсекретарем мира, а не США. Как еще объяснить его неоднократные попытки поучать Китай по поводу его отношений с Россией? Сегодня Блинкен требует, чтобы Пекин прекратил поддержку президента России Владимира Путина или навлек на себя неудовольствие Вашингтона, Рима нашего времени. Это то же самое имперское высокомерие, которое сопровождает любую империю, основанную не во имя мира и процветания, а во имя войны и эксплуатации», — пишет South China Morning Post. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США угрожают странам, которые отказались вводить против России санкции из-за спецоперации на Украине. В частности, США публично угрожали Китаю из-за его позиции по Украине. В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что подобные угрозы являются недопустимыми, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Упреки официальных лиц США в адрес Китая из-за тесных отношений страны с Россией являются «имперским высокомерием». Об этом написала гонконгская газета South China Morning Post. «Энтони Блинкен явно ошибочно считает себя госсекретарем мира, а не США. Как еще объяснить его неоднократные попытки поучать Китай по поводу его отношений с Россией? Сегодня Блинкен требует, чтобы Пекин прекратил поддержку президента России Владимира Путина или навлек на себя неудовольствие Вашингтона, Рима нашего времени. Это то же самое имперское высокомерие, которое сопровождает любую империю, основанную не во имя мира и процветания, а во имя войны и эксплуатации», — пишет South China Morning Post. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США угрожают странам, которые отказались вводить против России санкции из-за спецоперации на Украине. В частности, США публично угрожали Китаю из-за его позиции по Украине. В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что подобные угрозы являются недопустимыми, пишет RT.