Финляндия ввела новые ограничения для россиян

20 июля 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Финляндия усложнила покупку земельных участков для россиян Фото: Сергей Леонов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Финляндии ограничили право на покупку земельных участков для россиян. Об этом сообщил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов. «Теперь же, под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков для русских. Это несмотря на то, что многие россияне из приграничных регионов владеют частной недвижимостью в Финляндии», — сказал Логинов в беседе с РИА «Новости». Ранее Финляндия ввела против России санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Финляндия закрыла свое воздушное пространство для самолетов из РФ. Страна также запретила ввоз крепкого алкоголя из России, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Финляндии ограничили право на покупку земельных участков для россиян. Об этом сообщил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов. «Теперь же, под соусом необходимости обеспечения национальной безопасности, финские власти устанавливают дополнительные ограничения на приобретение земельных участков для русских. Это несмотря на то, что многие россияне из приграничных регионов владеют частной недвижимостью в Финляндии», — сказал Логинов в беседе с РИА «Новости». Ранее Финляндия ввела против России санкции в ответ на начало специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, Финляндия закрыла свое воздушное пространство для самолетов из РФ. Страна также запретила ввоз крепкого алкоголя из России, пишет RT.