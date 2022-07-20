Кандидатов от КПРФ готовы восстановить на выборах в Асбесте Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Кандидаты от КПРФ в думу Асбеста, в полном составе снятые с выборов, могут быть восстановлены. Как сообщили URA.RU несколько источников, решение городских чиновников отказать коммунистам не было согласовано с руководством Свердловской области, что спровоцировало внутренний конфликт. Теперь власти надеются отыграть назад.

Скандал в Асбесте разгорелся 15 июля. Вечером того дня стало известно, что местная территориальная избирательная комиссия (ТИК) сняла весь список КПРФ из-за подделки подписей, которыми были заверены протоколы партийной конференции. Коммунисты заявили протест, к ним присоединился лидер партии Геннадий Зюганов, назвавший ситуацию чиновничьим произволом. По слухам, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин лично связывался с кем-то из руководства области, чтобы прояснить ситуацию. Сам Афонин, впрочем, заявил URA.RU, что таких звонков не делал.

В то же время разборки шли и в самой свердловской власти. По данным URA.RU, решение ТИК было согласовано только с администрацией Асбеста, а резиденцию губернатора и областной избирком (ведомства администрируют все выборы в регионе) городские чиновники не уведомили. Случился жесткий конфликт. «Резиденция и избирком выясняли, как это вышло, требовали что-то предпринять. Потому что коммунисты могут пойти в суд, и с большой вероятностью добьются своего», — поделился осведомленный собеседник.

Теперь жалоба КПРФ будет рассмотрена на ближайшем заседании областного избиркома. Члены комиссии, по словам другого источника во власти, готовы восстановить партию на выборах. В областном избиркоме пояснили URA.RU, что решение еще только предстоит принять. «По данной ситуации проведена проверка. Ее результаты и выводы будут рассмотрены на заседании избирательной комиссии. Коллегиально члены облизбиркома примут по данному факту законное решение», — сказали в комиссии.

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