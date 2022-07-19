Курганский мэр заявил, что больницу не закроют из-за реформы

В Альменевском районе обсудили реорганизацию больниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больница в Альменево Курганской области продолжит свою работу, сокращений врачей и медперсонала не будет. Об этом говорилось на встрече представителей депздрава Курганской области с сельчанами по вопросу объединения Альменевской и Шумихинской ЦРБ, сообщил глава Альменевского округа Алексей Снежко на своей странице во «ВКонтакте».

«Наша больница продолжит работу в прежнем режиме, все врачи остаются на местах. Наши люди будут по-прежнему приходить на прием в Альменево. Но теперь у них появится возможность пройти качественное обследование не в Кургане, а в Шумихе, что в разы ближе. Во время встречи об этом говорил и главврач Шумихинской ЦРБ А. Ф. Устинов, он отметил, что часть оборудования уже поставлена в ШЦРБ», — написал Снежко на своей странице во «ВКонтакте».

Также глава сообщил, что дорогу, связывающую Альменево и Шумиху, в частности 11-километровый участок (Альменево-Малышево), отремонтируют в 2023 году. Эти работы стоят в графике Курганавтодора. «Если будет необходимо социальное такси — для незапланированных выездов в Шумиху, доставки пациентов, то этот вопрос также прорешаем», — добавил он.

Снежко считает, что реформа больниц продиктована временем, просит жителей округа не паниковать или не бояться. Он подчеркнул, что реформа позволит зайти в федеральные программы и получить очень дорогостоящее современное оборудование для межрайонных больниц.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области реорганизуют больницы. Власти отмечают, что пациенты смогут получать специализированную медицинскую помощь в межрайонных больницах, не выезжая в областной центр. В рамках реформы Альменевскую ЦРБ присоединят к Шумихинской ЦРБ (полный список больниц здесь). Представители депздрава выезжают в округа для встречи с главами и жителями по вопросам объединения больниц.

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